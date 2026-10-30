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        Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Hacıvat Mahallesi'nde ikamet eden ve daha önce aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf arasında silahlı kavga başladı.

        Kavgada, Kadir Ataç vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı, Serkan Y. ise yüzüne aldığı kesici alet darbesiyle yaralandı.

        Kavganın ardından şüpheliler H.Ç. ve C.Ç. olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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        Kadir Ataç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Şüphelilerin izini süren polis, H.Ç. ve C.Ç'yi saklandıkları yerde yakaladı.

        İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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