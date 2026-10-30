Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hacıvat Mahallesi'nde ikamet eden ve daha önce aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf arasında silahlı kavga başladı.

Kavgada, Kadir Ataç vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı, Serkan Y. ise yüzüne aldığı kesici alet darbesiyle yaralandı.

Kavganın ardından şüpheliler H.Ç. ve C.Ç. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kadir Ataç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüphelilerin izini süren polis, H.Ç. ve C.Ç'yi saklandıkları yerde yakaladı.

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.