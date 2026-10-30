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        BTÜ'lü öğrenciler COP31'de görev alacak

        Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri, 154 ülkeden 45 bini aşkın başvurunun yapıldığı COP31 Gönüllülük Programı'nda asıl listeye girmeyi başardı. 920 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31 Konferansı'nda görev alacak BTÜ'lü öğrenciler, uluslararası iklim diplomasisi alanında deneyim kazanırken üniversitelerini de uluslararası platformda temsil edecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:03 Güncelleme:
        BTÜ'lü öğrenciler COP31'de görev alacak

        Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri, 154 ülkeden 45 bini aşkın başvurunun yapıldığı COP31 Gönüllülük Programı’nda asıl listeye girmeyi başardı. 920 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek COP31 Konferansı’nda görev alacak BTÜ’lü öğrenciler, uluslararası iklim diplomasisi alanında deneyim kazanırken üniversitelerini de uluslararası platformda temsil edecek.

        Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen Türkiye Gönüllülük Programı’nın sonuçları açıklandı. Bursa Teknik Üniversitesinden üç öğrenci, dünya genelinden 45 bini aşkın başvurunun yapıldığı programın değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayarak gönüllü olarak görev almaya hak kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen program, Türkiye’nin ev sahipliğinde 920 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek.

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        45 bini aşkın başvuru arasından seçildiler

        Dünya genelinde yoğun ilgi gören programa 154 farklı ülkeden, Türkiye’nin 81 ilinden ve 2 bin 438 üniversiteden 45 bini aşkın başvuru yapıldı. Başvuruların titizlikle değerlendirildiği ilk aşamanın ardından yalnızca 5 bin 679 aday eğitim sürecine katılmaya hak kazandı. Eğitim aşamasına geçmeye hak kazanan adaylar, akademik başarı ve yabancı dil yeterlilikleri bakımından da değerlendirildi. Bu aşamada adayların ortalama başarı puanı 88,4, ortalama yabancı dil puanı ise 81,3 olarak açıklandı. Kapsamlı eğitim sürecinin ve nihai değerlendirmelerin ardından 45 bini aşkın aday arasından yalnızca bin 800 kişi asıl listeye seçildi.

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        BTÜ’yü üç öğrenci temsil edecek

        Zorlu seçim sürecini başarıyla tamamlayan Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri, uluslararası iklim diplomasisinin önemli organizasyonlarından biri olan COP31’de görev alacak. Program kapsamında asıl listeden seçilen BTÜ öğrencileri Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Sena Eşer ve Şeyma Bakcaoğlu ile Orman Mühendisliği Bölümü’nden Enes Nazif Bakar oldu.

        Uluslararası iklim diplomasisinde görev alacaklar

        COP31 Türkiye Gönüllülük Programı, zirvenin operasyonel süreçlerine katkı sunmanın yanı sıra gençlerin iklim değişikliğiyle mücadele ve uluslararası iklim diplomasisi alanlarında deneyim kazanmalarını amaçlıyor. Dünya liderleri, bakanlar ve uluslararası temsilcilerin bir araya geleceği COP31’de görev alacak BTÜ öğrencileri, üniversitede edindikleri çevre ve mühendislik alanındaki bilgi birikimini uluslararası bir platformda uygulama fırsatı bulacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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