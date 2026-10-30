Bursa'da rüzgar türbini kanadı taşıyan çekiciye çarpan otobüsteki 3 kişi yaralandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde rüzgar türbini kanadı taşıyan çekiciye çarpan yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde rüzgar türbini kanadı taşıyan çekiciye çarpan yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı.
İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa Çağlayan Kavşağı mevkisinde M.Y. idaresindeki 64 EG 644 plakalı yolcu otobüsü, F.K. yönetimindeki 34 EYG 476 plakalı çekiciye arkadan çarptı.
Bu sırada rüzgar türbini kanadı, otobüsün ön camını kırarak aracın içine girdi.
Kazada, otobüs sürücüsü M.Y. ile yolculardan A.K. ve F.E. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Diğer yolcuların, başka bir otobüsle gidecekleri yere götürüldüğü öğrenildi.
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