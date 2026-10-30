450 bin TL'lik ziynet eşyası çalan şüpheli, 35 kameradan görüntü incelenerek yakalandı

BURSA’da kart-film yöntemiyle kapısını açtığı evden 450 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan Ü.A. isimli kadın, 35 güvenlik kamerasından görüntü izleyen polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde bir evin kilitli olmayan kapısının kart-film yöntemiyle açılıp, 450 bin TL değerindeki ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Olay yeri, yakın çevresi ile şüphelilerin kaçış güzergahları üzerindeki 35 güvenlik kamerasının görüntüsünü izleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. 28 suç kaydı bulunan ve sürekli adres değiştirdiği belirlenen Ü.A. isimli kadın, 4 ayrı adresteki 12 daireye eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.