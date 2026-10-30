Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

        Bursa'da evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 14:04 Güncelleme:
        Bursa'da evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Osmangazi ilçesindeki bir evden ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Çevredeki 35 güvenlik kamerasının kaydını inceleyen polis, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelinin 28 suç kaydı bulunan Ü.A. olduğunu tespit etti.

        Ekipler, sürekli adres değiştirdiği belirlenen Ü.A'yı yakalamak için 12 daireye eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Bursa'da rüzgar türbini kanadı taşıyan çekiciye çarpan otobüsteki 3 kişi ya...
        Bursa'da rüzgar türbini kanadı taşıyan çekiciye çarpan otobüsteki 3 kişi ya...
        450 bin TL'lik ziynet eşyası çalan şüpheli, 35 kameradan görüntü incelenere...
        450 bin TL'lik ziynet eşyası çalan şüpheli, 35 kameradan görüntü incelenere...
        4 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları termal dronla sürüyor
        4 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları termal dronla sürüyor
        Meme kanseri farkındalık ayı BURTOM Konur Cerrahi Tıp Merkezi'nden UİB pers...
        Meme kanseri farkındalık ayı BURTOM Konur Cerrahi Tıp Merkezi'nden UİB pers...
        Kapısını film ile açtığı evden ziynet çalan kadın hırsız yakalandı Bursa'da...
        Kapısını film ile açtığı evden ziynet çalan kadın hırsız yakalandı Bursa'da...
        İnegöl'de kayıp genç için termal dronlu arama
        İnegöl'de kayıp genç için termal dronlu arama