Bursa'da evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

Çevredeki 35 güvenlik kamerasının kaydını inceleyen polis, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelinin 28 suç kaydı bulunan Ü.A. olduğunu tespit etti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

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