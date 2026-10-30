Yeni Parti Bursa İl Başkanı Yeşiltaş mazbatasını aldı
Bursa'da yapılan kongrenin ardından yönetimini de belirleyen Yeni Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, mazbatasını alarak görevine resmen başladı.
Bursa'da yapılan kongrenin ardından yönetimini de belirleyen Yeni Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, mazbatasını alarak görevine resmen başladı.
Bursa Adliyesi’ne yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gelen Yeni Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, adliye merdivenlerinde ekibiyle beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.
Yeni Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, resmi sosyal medya hesabına şu ifadeleri yazdı: "1. Olağan İl Kongremizin ardından yol arkadaşlarımızla birlikte mazbatamızı teslim aldık. Tüm ilçe başkanlarımıza, örgütümüze ve mücadele arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Yorulmadan, yılmadan ve taşıdığımız sorumlulukla Bursa’mızın ve ülkemizin aydınlık yarınları için çalışmaya devam edeceğiz"
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