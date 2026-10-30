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        Bursaspor-Bandırmaspor maçının biletleri satışta

        Bursaspor'un Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında oynayacağı Bandırmaspor karşılaşmasının kulübe devredilen biletleri satışa çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 14:42 Güncelleme:
        Bursaspor-Bandırmaspor maçının biletleri satışta

        Bursaspor'un Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında oynayacağı Bandırmaspor karşılaşmasının kulübe devredilen biletleri satışa çıktı.

        Yeşilbeyazlı ekip, 31 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Bandırmaspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın kulübe devredilen biletleri bugün saat 10.00 itibarıyla taraftarların erişimine açıldı.

        Karşılaşma için 1963 Tribünü biletleri 4 bin TL, Batı Alt Tribün 2 bin 400 TL, VIP 12 Balkon 2 bin TL, Doğu Alt Tribün 1.400 TL, Doğu Üst Tribün 1.200 TL, Güney ve Kuzey Kale Arkası biletleri ise 600 TL'den satışa sunuldu.

        Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, kulübe devredilen maç biletlerinin satışı her karşılaşmadan bir gün önce saat 10.00'da başlayacak. Biletler yalnızca passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden online olarak satın alınabilecek.

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        Düdük Tonusluoğlu'nda

        Bursaspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Azad İlhan ve Batuhan Bıyıklı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Hakan Ülker olacak.

        Yeşilbeyazlılar, taraftarı önünde oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılarak ligdeki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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