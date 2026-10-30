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        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Çanakkale Boğazı'nı geçmek isteyen Fransız Denizaltısını batırmıştı, mezarı başında anıldı Çanakkale Savaşı'nda Fransız denizaltısı Turkuaz'ı top atışıyla batıran Bursalı Müstecip Onbaşı kabri başında dualarla anıldı

        Çanakkale Boğazı'nı geçmek isteyen Fransız Denizaltısını batırmıştı, mezarı başında anıldı Çanakkale Savaşı'nda Fransız denizaltısı Turkuaz'ı top atışıyla batıran Bursalı Müstecip Onbaşı kabri başında dualarla anıldı

        Çanakkale Savaşı'nda boğazı geçmeye çalışan Fransız denizaltısı Turkuaz'ı üç topçu atışıyla batıran ve 28 askeri silah ve teçhizatıyla teslim alan Bursalı Müstecip Onbaşı kabri başında dualarla anıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 15:48 Güncelleme:
        Çanakkale Boğazı'nı geçmek isteyen Fransız Denizaltısını batırmıştı, mezarı başında anıldı Çanakkale Savaşı'nda Fransız denizaltısı Turkuaz'ı top atışıyla batıran Bursalı Müstecip Onbaşı kabri başında dualarla anıldı

        Çanakkale Savaşı'nda boğazı geçmeye çalışan Fransız denizaltısı Turkuaz'ı üç topçu atışıyla batıran ve 28 askeri silah ve teçhizatıyla teslim alan Bursalı Müstecip Onbaşı kabri başında dualarla anıldı.

        30 Ekim 1915’te Fransız Turkuaz Denizaltısını teslim alarak tarihe geçen, Müstecip Onbaşı kahramanlığının 111. yıl dönümünde Orhaniye köyünde düzenlenen özel bir programla anıldı.

        Yenişehir Belediyesi ve Bursa Arena eğitim okulları tarafından düzenlenen Müstecip Onbaşıyı anma programına Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay, Belediye Başkanı Ercan Özel, önceki dönem Ak parti Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, ilçe Milli eğitim Müdürü Hüseyin İnci, Arena Eğitim Okulları kurucusu ve Genel Müdürü Celal Arslan, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu İstiklal marşının okunması ile başlayan anma töreninde tiyatro ve çeşitli etkinliklerin yer alırken programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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        Programda konuşan geçmiş dönem Ak Parti Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, " Müstecip Onbaşı'yı gelecek kuşaklara aktarmak ve anlatmanın derdi içindeyiz. 10 yıl önce bir panel düzenledik. 4 sene önce bir eser hazırladık. Bugün yine belediyemizin desteğiyle yine bir panel yapacağız. Bu eserin hazırlanmasında başta Arena Eğitim Okulları Kurucusu ve Genel Müdürü Celal hocam olmak üzere öğretmen arkadaşlarımızı ve eseri sahneye koyan öğrenci kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Müstecip Onbaşının daha fazla tanınması için çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. Anbarcıoğlu, yazdığı ' Tek kişilik ordu Müstecip Onbaşı' kitabını ilçe protokolüne ve müstecip Onbaşı'nın yakınlarına hediye etti.

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        Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, tarihin şanlı kahramanlarından birisinin Yenişehir'den olduğunu hatırlatarak, "Çanakkale milletimiz için bir kahramanlık destanıdır. O önemli olayın yıldönümünde Müstecip Onbaşı'yı tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, onlara fatihalar gönderiyoruz" dedi.

        Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay, "Müstecip Onbaşı gibi kahramanlar sadece Orhaniye köyümüzün değil Yenişehir'in Bursa'nın ülkemizin değeri hazinesidir. Yavrularımıza gelecek kuşaklarımıza onları daha çok anlatmalıyız. Amerika'nın hayali kahramanları var. bizim gerçek kahramanlarımız var. Fatihlerimiz, Atatürklerimiz,Seyit onbaşılarımız Müstecip Onbaşılarımız var. Bizde kahramanlar bitmez" dedi.

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        Yenişehir Orhaniye köyünde düzenlenen anma töreninin ardından Müstecip Onbaşı mezarı başında dualarla anıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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