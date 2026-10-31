Bursa'da "Alaturka'nın Yıldızları ile Bizim Şarkılarımız" konseri
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Alaturka'nın Yıldızları ile Bizim Şarkılarımız" konseri düzenlendi.
Giriş: 31.10.2026 - 00:40 Güncelleme:
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Alaturka'nın Yıldızları ile Bizim Şarkılarımız" konseri düzenlendi.
Türk sanat müziğinin seçkin eserlerinin seslendirildiği konserde, sanatçılar dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.
Yoğun ilgi gören etkinlikte, geçmişten günümüze uzanan klasik eserler müzikseverlerle buluştu.
Gecede seslendirilen eserler dinleyicilerden büyük beğeni topladı.
Konser sonunda sanatseverler, sanatçıları uzun süre alkışladı.
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