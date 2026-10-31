Bursa'da otomobilin çarptığı 63 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen talihsiz adam yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Şuayip Şen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında BursaAnkara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl’den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Bahadır M. (26) yönetimindeki 33 BAM 50 plakalı otomobil, çitten atlayarak karayolunun karşısına geçmeye çalışan Şuayip Şen’e (63) çarptı.

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