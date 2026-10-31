Bariyerlerden atlayıp yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu ilçe girişinde meydana geldi. İnegöl’den Bozüyük yönüne giden Bahadır M. (26) yönetimindeki 33 BAM 50 plakalı otomobil, refüjdeki bariyerden atlayarak yolun karşısına geçmek isteyen Şuayip Şen’e çarptı. Şen, çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulup yola düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şuayip Şen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

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