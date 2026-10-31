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        Mysia Yolları'nda Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü

        Nilüfer Belediyesi, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünde Mysia Yolları'nda doğa yürüyüşü düzenledi. Güngören Göleti'nden başlayan 8 kilometrelik yürüyüş, Üçpınar'da tamamlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 10:41 Güncelleme:
        Mysia Yolları'nda Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü

        Nilüfer Belediyesi, Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümünde Mysia Yolları’nda doğa yürüyüşü düzenledi. Güngören Göleti’nden başlayan 8 kilometrelik yürüyüş, Üçpınar’da tamamlandı.

        Nilüfer Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında doğaseverleri Mysia Yolları’nda bir araya getirdi. Cumhuriyet’in 103’üncü yılını doğada kutlamak amacıyla düzenlenen yürüyüş, Güngören Göleti’nden başladı.

        Bölgede etkili olan yoğun sis eşliğinde yola çıkan katılımcılar, Mysia Yolları’nın P14 parkurunu takip etti. Sonbahar renklerinin hakim olduğu orman patikalarından geçen yürüyüşçüler, 8 kilometrelik rotayı katederek Üçpınar’a ulaştı.

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