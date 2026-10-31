Mysia Yolları'nda Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü

Bölgede etkili olan yoğun sis eşliğinde yola çıkan katılımcılar, Mysia Yolları’nın P14 parkurunu takip etti. Sonbahar renklerinin hakim olduğu orman patikalarından geçen yürüyüşçüler, 8 kilometrelik rotayı katederek Üçpınar’a ulaştı.

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