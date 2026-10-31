BTSO'da yeni dönemin yol haritasını meslek komiteleri belirliyor Başkan Matlı, 70 meslek komitesiyle toplantılarını tamamladı

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, yeni dönemin çalışma önceliklerini belirlemek üzere 70 Meslek Komitesinin tamamını temsil eden meclis üyeleriyle bir araya geldi. Sektör temsilcilerinin talep ve beklentilerinin yeni dönemin yol haritasını şekillendireceğini belirten Matlı, "Komitelerimizin çağrısına kulak vermek bizim öncelikli görevimiz. 60 bin üyeli BTSO ailemizin geliştirilmesini istedikleri konuları en somut haliyle ortaya koymak, etkili çözümler geliştirmek ve tüm bu süreçleri birlik beraberlik içinde yürütmek için çalışacağız." dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, yeni dönemin çalışma önceliklerini sektör temsilcileriyle birlikte belirlemek amacıyla başlattığı Meslek Komitesi toplantılarını tamamladı. 70 Meslek Komitesinin tamamını temsil eden meclis üyeleriyle gerçekleştirilen görüşmelerde sektörlerin mevcut durumu, öncelikli ihtiyaçları ve çözüm bekleyen sorunları ele alındı. Toplantılarda sektörlerin rekabet gücünü artıracak adımlar, ticaret ve ihracatın geliştirilmesine yönelik öneriler ile BTSO’nun öncülük edebileceği çalışmalar değerlendirildi. Meclis üyelerinden gelen talep ve önerilerin, yeni dönemde Odanın çalışma programına yön vermesi ve çözüm bekleyen sorunların ilgili mercilere taşınması hedefleniyor.

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"İş Dünyamıza Nefes Aldırmak Önceliğimiz"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, yeni dönemde Oda olarak temel misyonlarının, 60 bin üyenin önünü açmak olduğunu söyledi. "Önümüzdeki dönemde iş dünyasına nefes aldıracak adımlara odaklanmamız gerekiyor." diyen Matlı, "Yüksek teknoloji ve katma değerli üretimi güçlendirmek, nitelikli insan kaynağına yatırım yapmak, ticaret hayatımızın önünü açacak adımlar atmak ve firmalarımızın küresel rekabet gücünün artırmak için enerjimizi doğru alanlara kanalize etmeliyiz. Bunun için önemli bir sorumluluğumuz var. Güçlü bir yönetime, birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye ve tek ses olmaya ihtiyacımız var. Yeni dönemde tüm Meclis ve Komite üyelerimizin daha aktif ve katılımcı olmalarını, proje ve fikirleriyle sürece katkı sunmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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"BTSO Meslek Komiteleri Sektörlerinin Kutup Yıldızıdır"

BTSO’nun 70 Meslek Komitesinin Bursa ekonomisinin tüm sektörlerini temsil ettiğini belirten Matlı, "Sıkıntıları ve çözüm yollarını en iyi Meclis üyelerimiz biliyor. Komitelerimizin çağrısına kulak vermek bizim öncelikli görevimiz. 60 bin üyeli BTSO ailemizin sıkıntılarını en somut haliyle ortaya koymamız, en pratik çözümleri geliştirmemiz ve sorunları en güçlü şekilde dile getirmemiz lazım. İşte bu yüzden Meslek Komitelerimiz bizim olmazsa olmazımız. Onlardan gelen talepler, sorunlar ve beklentiler bizim için çok önemli. 70 Meslek Komitemiz, yalnızca Bursa'daki değil, Türkiye genelindeki sektörlerin talep ve önerilerinin açıkça görülebildiği birer kutup yıldızıdır. Ekonomik gelişme yolunda atılacak adımlarda komitelerimizin görüşleri çok büyük rol oynuyor. Hep birlikte çalışarak Bursa’mızı daha güçlü bir geleceğe taşıyacağız." dedi.