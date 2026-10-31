6 gündür kayıp olan Emrah, özel eğitimli köpekler ve dronla aranıyor

BURSA’nın İnegöl ilçesinde 6 gündür kayıp olan Emrah Gedik’i (33) arama çalışmaları özel eğitimli köpekler ve dronla sürdürülüyor. 550 güvenlik kamerası incelenirken, çalışmalar dere çevresinde yoğunlaştı.

Mahmudiye Mahallesi’ndeki evinden 25 Ekim’de saat 20.00 sıralarında çıkan Emrah Gedik’ten ailesi bir daha haber alamadı. Ailenin talebi üzerine 15 kişilik İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği ekibi, çevre yolundaki dere boyunca Ankara yoluna kadar arama yaptı. Dere yatağının içi ve çevresini titizlikle tarayan ekipler, çalışmalarda Gedik’e ait herhangi bir ize rastlamadı. Kaybolduğu gün saat 21.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi’nde iki ayrı iş yerinin güvenlik kamerasına görüntüleri yansıyan Emrah Gedik’i arama çalışmaları, Şipali Mahallesi’ndeki dere çevresinde yoğunlaştı. AFAD koordinasyonunda, jandarma, emniyet, İNDAK ve İHH ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda dron ve özel eğitimli köpekler de kullanılıyor. 550 güvenlik kamerasından görüntü incelenirken, şu ana kadar Gedik’in izine rastlanmadı.

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AİLESİNİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Psikolojik tedavi gördüğü ve ilaçlarını kullanmadığı belirtilen Emrah Gedik’in sağlık durumundan endişe eden ailesi, arama çalışmalarından gelecek iyi bir haber bekliyor. Gedik’in amcası Elvan Gedik, “Emrah mahallelerde geziyor. Emniyet müdürü, Kaymakam, jandarma komutanı el attılar ama 6 gecedir aramalarımız devam ediyor. Hiçbir sonuca ulaşamadık. İNDAK, AFAD, İnegöl İHH çalışmalarına devam ediyor ama sonuç yok, hiçbir neticeye ulaşamadık. 6 gecedir kardeşimiz kayıp, ulaşamıyoruz. Ne tarafa gittiğini bilmiyoruz. Bizim şu anda elimiz kolumuz bağlı, beklememizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

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Güvenlik kameralarının incelendiğini ancak bazı sokaklarda kamera bulunmamasının çalışmaları zorlaştırdığını belirten Elvan Gedik, “Kameralar incelendi. Sokak aralarına girildiğinde bazı sokaklarda kamera kaydı olmadığından süreç bu kadar uzadı. 550 kamera incelendi. Emniyet ekiplerimiz çok uğraştılar, canlarını dişlerine taktılar. En fazla çalışan polis arkadaşlarımızdı ama sonuca bir türlü ulaşamadık” dedi.

‘İHTİMALLER ÜZERİNE ARAMALARIMIZ DEVAM EDİYOR’

Emrah Gedik’in hangi yöne gittiğinin henüz belirlenemediğini ifade eden amcası, şehir dışına çıkmış olma ihtimalinin de değerlendirildiğini belirtti. Elvan Gedik, “Ne yöne yöneldiğini, şehir dışına çıkıp çıkmadığını hala bilemiyoruz. Bütün arama kurtarma ekipleri şu an çalışmalarına devam ediyor. Hedefimiz belli değil çünkü yönümüz belli değil. Sadece ihtimaller üzerine aramalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.