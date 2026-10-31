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        Bursa'da kasap dükkanını kenevir serasına çevirdi Uyuşturucu üretim tesisine baskın

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kasap dükkanının bodrum katını iklimlendirme ve aydınlatma sistemleriyle Hint keneviri serasına dönüştüren şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Operasyonda 114 kök Hint keneviri, toplam 1 kilo 990 gram esrar ve uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda ekipman ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Bursa'da kasap dükkanını kenevir serasına çevirdi Uyuşturucu üretim tesisine baskın

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kasap dükkanının bodrum katını iklimlendirme ve aydınlatma sistemleriyle Hint keneviri serasına dönüştüren şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Operasyonda 114 kök Hint keneviri, toplam 1 kilo 990 gram esrar ve uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda ekipman ele geçirildi.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir süre fiziki takip gerçekleştirdi.

        Yapılan çalışmalar sonucunda Yıldırım ilçesinde bulunan bir iş yerinin bodrum katının iklimlendirme ve aydınlatma sistemleri kullanılarak Hint keneviri serasına dönüştürüldüğü belirlendi. Elde edilen uyuşturucu maddelerin ise farklı bir ikamette satışa hazır hale getirildiği tespit edildi.

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        Adli makamlardan alınan karar doğrultusunda belirlenen adreslere düzenlenen aramalarda, 4 parça şeffaf poşet içerisinde 1 kilo 885 gram esrar, 114 saksı içerisinde Hint keneviri bitkisi, kurutulmaya bırakılmış 924 gram Hint keneviri bitkisi, yetiştirmede kullanılan iklimlendirme ve aydınlatma cihazları, sıvı gübreler ve kimyasallar ele geçirildi. Ayrıca 2 parça şeffaf poşet içerisinde 105 gram esrar maddesi bulundu.

        Operasyon kapsamında yakalanan A.T. isimli şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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