Bursa'da iş yerinin bodrumunda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, iş yerinin bodrum katında Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Polis ekiplerince uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Yaklaşık bir ay süren fiziki takip ve çalışmalar sonucunda, bir iş yerinin bodrum katının, iklimlendirme ve aydınlatma sistemleri kurularak Hint keneviri serasına dönüştürüldüğü, yetiştirilen kenevirlerin ise başka bir adreste satışa hazır hale getirildiği tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 4 parça şeffaf poşet içerisinde 1 kilo 885 gram esrar, 114 saksı içerisinde Hint keneviri bitkisi, kurutulmaya bırakılmış halde 924 gram Hint keneviri, 2 parça şeffaf poşet içerisinde 105 gram esrar ile Hint keneviri yetiştirmek için kullanılan iklimlendirme ve aydınlatma cihazları, sıvı gübreler ile kimyasallar ele geçirildi.

REKLAM

Operasyonda gözaltına alınan A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.