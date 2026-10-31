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        Bursa'da "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinden "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Bursa'da "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinden "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Mahmudiye Mahallesi Avarlar Kavşağı mevkisindeki bir iş yerine gelen 2 kişi, "tırnakçılık" yöntemiyle iş yeri sahibinden bir miktar para aldı.

        Şüphelilerin ayrılmasının ardından parasının eksildiğini fark eden iş yeri sahibi, polise başvurdu.

        İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, olayla ilgili olduğu değerlendirilen 4 şüpheliyi yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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