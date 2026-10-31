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        Osmangazi Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine büyük destek Başkan Erkan Aydın sporun ve sporcunun yanında

        Sağlıklı nesillerin yetişmesi amacıyla spora ve sporcuya yönelik desteklerini yoğun bir şekilde sürdüren Osmangazi Belediyesi, ilçedeki spor kulüplerine büyük çaplı bir malzeme yardımında bulundu. Göreve geldiği ilk günden bu yana amatör sporlara büyük önem veren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını kaydetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Osmangazi Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine büyük destek Başkan Erkan Aydın sporun ve sporcunun yanında

        Sağlıklı nesillerin yetişmesi amacıyla spora ve sporcuya yönelik desteklerini yoğun bir şekilde sürdüren Osmangazi Belediyesi, ilçedeki spor kulüplerine büyük çaplı bir malzeme yardımında bulundu. Göreve geldiği ilk günden bu yana amatör sporlara büyük önem veren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını kaydetti.

        Çocukların ve gençlerin sporla iç içe büyümesini hedefleyen Osmangazi Belediyesi, spor alanındaki yatırımları ve kulüplere sunduğu desteklerle geleceğin sporcularına sahip çıkıyor. Bu kapsamda Osmangazi Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren ve Osmangazi Kulüpler Birliği’ne üye olan 69 amatör futbol kulübüne spor malzemesi desteği sağladı. Dikkaldırım Spor Salonu’nda düzenlenen Amatör Spor Kulüpleri Malzeme Dağıtım Töreni’ne Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Çetin Yıldız, Osmangazi Kulüpler Birliği Başkanı Şafak Yıldırım, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ile Osmangazi’de faaliyet gösteren spor kulüplerinin başkanları ve sporcular katıldı.

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        Amatör spor kulüplerinin faaliyetlerini artırarak devam etmeleri ve sporcuların gelişimlerine katkı sağlamaları amacıyla, ihtiyaçlara yönelik belirlenen futbol topu, top taşıma çantası, antrenman tişörtü ve şortu, yağmurluk, antrenman yeleği gibi pek çok antrenman ekipmanını içeren malzemeler, törenle birlikte kulüp temsilcilerine teslim edildi.

        "Sizler mücadele ettikçe en az sizin kadar mutlu oluyoruz"

        Gençlerin sporun her dalında mücadele ederek başarılar elde etmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, amatör spor kulüplerine yönelik desteklerin artarak devam edeceğini söyledi.

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        Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiklerini malzeme dağıtımına bu yıl da devam ettiklerini dile getiren Başkan Aydın şunları kaydetti:

        "Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençler, sizler bu salonlarda, sahalarda, sporun her dalında mücadele ettikçe, başarılı oldukça, bizler de yerel yöneticiler olarak en az sizin kadar mutlu oluyoruz. Sizin başarılarınızla kıvanç duyuyoruz, hepinizin emeğine, mücadelesine sağlık. Geçen sene malzeme desteğimizde kulüplerden bize olumlu tepkiler gelince bu sene hem miktarı biraz daha artırdık, hem ekonominin, enflasyonun, şartların daha zor olmasından dolayı biz de şartlarımızı biraz daha zorlayarak kulüp başına yaklaşık 100 bin TL’lik malzeme desteği sağladık. Sezon içinde otobüs, servis desteğini de kattığımızda kulüp başına 200250 bin TL’lik bir desteğimiz söz konusu. Tabii ki imkanlar çerçevesinde bunları yapabiliyoruz. Hepinize hayırlı olsun, kazasız belasız güzel müsabakalarda kullanın. Güzel sonuçlar alın ama her şeyden önce adaleti, centilmenliği, sporun barış ve kardeşlik olduğunu unutmadan mücadele edin. Hepinize, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

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        "Erkan Aydın’a teşekkür"

        Osmangazi Kulüpler Birliği Başkanı Şafak Yıldırım da amatör spor kulüplerine sağlanan katkılardan dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti. Gerçekleştirilen organizasyonun yalnızca malzeme dağıtımından ibaret olmadığını belirten Yıldırım "Bugün bu salonda sadece malzeme dağıtmıyoruz, Osmangazi amatör spor ailesinin ne kadar büyük, güçlü ve kararlı olduğunu tüm Bursa’ya gösteriyoruz. Göreve geldiği ilk günden beri amatör sporun sesine kulak veren, bizlere kapısını her zaman açık tutan Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a teşekkür ediyoruz. Sadece malzeme desteğinde değil, deplasmana giden takımlarımıza sağlanan otobüs desteğinde de Osmangazi Belediyesi her zaman yanımızda oldu. Bu katkılar amatör spor kulüplerimize ciddi anlamda nefes aldırdı" diye konuştu. Genç sporculara da seslenen Yıldırım, kötü alışkanlıklardan uzak durarak sportmenlik ve centilmenlik çerçevesinde mücadele etmeleri gerektiğini belirterek, Osmangazi Kulüpler Birliği ve Osmangazi Belediyesi’nin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

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        Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Çetin Yıldız ise amatör spor kulüplerine verilen desteklerin önemine dikkat çekerek, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti. Yıldız "Şehir olarak çok şanslıyız. Bu bölgelerden biri de Osmangazi. Sporu seven belediye başkanlarımızla birlikte çalışıyoruz. Belediyelerimiz, birçok ihtiyacımızı ve sıkıntımızı karşılıyor. Temin ettiğiniz malzemeleri güle güle kullanmanızı, kazasız belasız bir sezon geçirmenizi diliyorum" ifadelerini kullandı.

        Malzeme dağıtımlarının ardından Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sporcularla bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Aydın, her bir amatör spor kulübüyle yakından ilgilenerek, yanlarında olduklarının mesajını verdi.

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