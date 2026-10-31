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        İnegöl'de 6 gündür kayıp 550 kamera incelendi, hala izine rastlanamadı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6 gündür kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Emrah Gedik'i bulmak için arama çalışmaları aralıksız sürüyor. 550 güvenlik kamerası incelenirken, arama kurtarma ekipleri henüz bir sonuca ulaşamadı. Ailesinin umutlu bekleyişi ise devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 16:55 Güncelleme:
        İnegöl'de 6 gündür kayıp 550 kamera incelendi, hala izine rastlanamadı

        Bursa’nın İnegöl ilçesinde 6 gündür kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Emrah Gedik’i bulmak için arama çalışmaları aralıksız sürüyor. 550 güvenlik kamerası incelenirken, arama kurtarma ekipleri henüz bir sonuca ulaşamadı. Ailesinin umutlu bekleyişi ise devam ediyor.

        İnegöl’de yaşayan 33 yaşındaki Emrah Gedik’ten 6 gündür haber alınamıyor. Mahmudiye Mahallesi’nde ikamet eden Gedik’in bulunması için emniyet, jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma yürütülüyor.

        Son olarak Mesudiye Mahallesi’nde görüldüğü belirtilen Emrah Gedik’in bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenilmişti. Kayıp gencin bulunması için şu ana kadar yaklaşık 550 güvenlik kamerası incelendi. Ancak yapılan çalışmalara rağmen henüz kendisine ulaşılamadı.

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        "6 gecedir arıyoruz, hiçbir sonuca ulaşamadık"

        Emrah Gedik’in amcası Elvan Gedik, arama çalışmalarının sürdüğünü belirterek yaşadıkları çaresizliği anlattı.

        Arama çalışmalarına İNDAK, AFAD, Jandarma Komutanlığı ve Çevik Kuvvet ekiplerinin katıldığını ifade eden Elvan Gedik, şu açıklamalarda bulundu: "Emrah mahallelerde geziyor. Emniyet müdürü, Kaymakam, jandarma komutanı el attılar ama 6 gecedir aramalarımız devam ediyor. Hiçbir sonuca ulaşamadık. İNDAK, AFAD, çalışmalarına devam ediyorlar ama sonuç yok, hiçbir neticeye ulaşamadık. 6 gecedir kardeşimiz kayıp, ulaşamıyoruz. Ne tarafa gittiğini bilmiyoruz. Bizim şu anda elimiz kolumuz bağlı, beklememizi sürdürüyoruz."

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        550 güvenlik kamerası incelendi

        Güvenlik kameralarının incelendiğini ancak bazı sokaklarda kamera bulunmamasının çalışmaları zorlaştırdığını belirten Elvan Gedik, emniyet ekiplerinin büyük çaba gösterdiğini söyledi.

        Gedik, "Kameralar incelendi. Sokak aralarına girildiğinde bazı sokaklarda kamera kaydı olmadığından süreç bu kadar uzadı. 550 kamera incelendi. Emniyet ekiplerimiz çok uğraştılar, canlarını dişlerine taktılar. En fazla çalışan polis arkadaşlarımızdı ama sonuca bir türlü ulaşamadık" dedi.

        Şehir dışına çıkıp çıkmadığı bilinmiyor

        Emrah Gedik’in hangi yöne gittiğinin henüz belirlenemediğini ifade eden amcası, şehir dışına çıkmış olma ihtimalinin de değerlendirildiğini belirtti.

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        Elvan Gedik, "Ne yöne yöneldiğini, şehir dışına çıkıp çıkmadığını hâlâ bilemiyoruz. Bütün arama kurtarma ekipleri şu an çalışmalarına devam ediyor. Hedefimiz belli değil çünkü yönümüz belli değil. Sadece ihtimaller üzerine aramalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

        Emrah Gedik’in ailesi ve yakınları, 6 gündür gelecek umutlu bir haberi beklerken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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