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        Bursaspor-Bandırmaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Bandırmaspor'u 3-0 mağlup eden Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 19:04 Güncelleme:
        Bursaspor-Bandırmaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Bandırmaspor'u 3-0 mağlup eden Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Er, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada iyi bir oyun sergilediklerini ifade etti.

        Maça istekli başladıklarını ve 3 gol bulduklarını anlatan Er, "İyi oyunla kazandık. Kazandığımız için mutluyuz ve yolumuza devam ediyoruz. Her maça aynı bakıyoruz. Rakip ayırmıyoruz. Önümüzde önemli bir Antalyaspor maçı var. Bu maça odaklandık. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Camiamız, kadromuz, yönetimimiz ve taraftarımız kuvvetli. Bu ligin en favori takımı biziz. Bunu da hissettirmemiz gerekiyor. Ne galibiyete ne mağlubiyete bakmamamız gerekiyor. Hiç mağlup olmayacak gibi yaşıyoruz. Dünyada öyle bir takım yok. Kaybettiğimiz zaman bize destek lazım. O dönemde herkes farklı bir moda bürünüyor. Tabii eleştiri olmalı ama aşırı derecede olmamalı. Hemen bilet kesilmek isteniyor. Amacımız önümüzdeki 6 haftayı kayıpsız geçmek." diye konuştu.

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        Er, 12 maçtır gol atan ve bu hafta gol atamayan Kelechi Iheanacho'ya dair soruya "Bugüne kadar muazzam bir katkı ortaya koydu. Bugün atamadı, canı sağolsun. Bizim için kimin attığından ziyade skor önemli." yanıtını verdi.

        - Bandırmaspor cephesi

        Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, maçta böyle bir senaryo beklemediklerini dile getirdi.

        İlk 20 dakikada maçın bittiğini aktaran Arslan, şunları kaydetti:

        "Söylenecek çok bir şey yok. Kaybettiğimiz için çok çok çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Takımımız oyunun içine giremedi. Bu takımı hazırlayan, plan yapan ve oyuncuları seçen kişi olarak sorumluluğu alıyorum. Söylenecek çok şey yok. Bursaspor'u tebrik ediyorum. Camiamız için önemli bir maçtı ama bugün iyi günümüzde değildik. Yolumuz uzun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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