Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 53 kişi hastaneye başvurdu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir hayır etkinliğinde yemek yedikten sonra rahatsızlanan 53 kişi, hastaneye başvurdu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir hayır etkinliğinde yemek yedikten sonra rahatsızlanan 53 kişi, hastaneye başvurdu.
Kırsal Çitli Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte ikram edilen tavuklu pilavı yiyen bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı.
Rahatsızlanan kişiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle İnegöl Devlet Hastanesine başvurdu.
Hastanede tedavi altına alınan 53 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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