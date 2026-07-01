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        Bursa'da kaçak akaryakıt operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde jandarmanın düzenlediği kaçak akaryakıt operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Bursa'da kaçak akaryakıt operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde jandarmanın düzenlediği kaçak akaryakıt operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir iş yerinde akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma, iş yerine baskın yaptı.

        Yapılan aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 6 bin 400 litre akaryakıt, 3 bin 120 litre yağ, çeşitli markalara ait​​​​​​​ 644 bin 820 sahte etiket, çok sayıda koli ile bidon ve akaryakıt doldurmada kullanılan çeşitli araçlar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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