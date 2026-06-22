Bursa'da kaçakçılık operasyonunda 150 adet lüks marka saat ele geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarmanın ekiplerince, yurt dışından getirildiği değerlendirilen 150 tane lüks marka saate el konuldu. Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından getirilen maddi değeri yüksek saatlerin satıldığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Y.G'nin (30) ikametine baskın yaptı. İkamette yapılan aramalarda 150 adet lüks kol saati ele geçirildi. Ele geçirilen saatlere el konulurken, şüpheli hakkında kaçakçılıkla mücadele kapsamında adli ve idari işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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