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        Bursa'da karı koca evlerinde ölü bulundu

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde karı koca evlerinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 13:12 Güncelleme:
        Bursa'da karı koca evlerinde ölü bulundu

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde karı koca evlerinde ölü bulundu.

        Halitpaşa Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan Vural ve Asiye Kara çiftinden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, 60'lı yaşlarda oldukları öğrenilen karı kocayı hareketsiz vaziyette buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenazelerin polis ekiplerinin evdeki incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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