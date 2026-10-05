GÜNCELLEME - Bursa'da mobilya fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde mobilya fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Giriş: 05.10.2026 - 09:50 Güncelleme:
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde mobilya fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Başköy Mahallesi'ndeki bir mobilya fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle çevredeki fabrikalara sıçraması engellenen yangın, kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ