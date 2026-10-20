Bursa'da "Mehterler Buluşması" etkinliğinde Hüsnü Şenlendirici ve Serkan Çağrı sahne aldı
Bursa Büyükşehir Belediyesinin Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği "Mehterler Buluşması" programında klarnet sanatçıları Hüsnü Şenlendirici ve Serkan Çağrı aynı sahneyi paylaştı.
Bursa Büyükşehir Belediyesinin Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği "Mehterler Buluşması" programında klarnet sanatçıları Hüsnü Şenlendirici ve Serkan Çağrı aynı sahneyi paylaştı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Anatolian Symphonic Project Orkestrası'nın eşlik ettiği konseri şef Eray İnal yönetti.
Gecede sahne alan Hüsnü Şenlendirici ve Serkan Çağrı'nın sergiledikleri performans müzikseverler tarafından beğeni kazandı.
Konserin ilerleyen saatlerinde mehter takımının da sahne almasıyla "İki Şef, İki Orkestra" sanatseverlere müzik şöleni yaşattı.
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