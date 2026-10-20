Bursa'da "Mehterler Buluşması" etkinliğinde Hüsnü Şenlendirici ve Serkan Çağrı sahne aldı

Gecede sahne alan Hüsnü Şenlendirici ve Serkan Çağrı'nın sergiledikleri performans müzikseverler tarafından beğeni kazandı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Anatolian Symphonic Project Orkestrası'nın eşlik ettiği konseri şef Eray İnal yönetti.

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