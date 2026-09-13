Bursa'da Mobil Bilim Festivali düzenlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesince çocuk ve gençlerde bilime yönelik merakı artırmak amacıyla düzenlenen Mobil Bilim Festivali'nin 6'ncı durağı Hüdavendigar Kent Parkı oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen festivalde çocuklar ve aileleri, sanal gerçeklik deneyim alanından dijital kodlama, mikroskop gözlemi, 3D kalem atölyesi, ahşap atölyesi ve denge kuşu atölyesine kadar eğitici deneyimler yaşadı.

Hüdavendigar Kent Parkı'nda düzenlenen program kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu konseri, ödüllü bilgi yarışması, aile etkinlikleri ve bilim gösterileri yapıldı.

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Etkinliğin son bölümünde ise çocuklarla gökyüzü gözlemi yapıldı.

Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri organizasyondan dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.