Bursa'da yaklaşık 2 bin 500 memur adayının katılımıyla KPSS deneme sınavı düzenlendi

Genel kültür ve genel yetenek alanlarından 120 sorunun yöneltildiği deneme sınavında adaylar, bilgi seviyelerini değerlendirme ve eksik oldukları konuları tespit etme imkanı buldu.

Biba, adayların zaman yönetimini deneyimleme ve eksik oldukları konuları belirleme fırsatı bulacağını belirterek, "Bugün burada kendinizi test ediyorsunuz. Sınav sürecinde zaman yönetimini deneyimleyecek, sorular üzerinden eksiklerinizi görme fırsatı bulacaksınız. Bu sınav, gerçek sınav öncesinde önemli bir prova niteliğinde. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah gerçek sınavda da aynı başarıyı gösterirsiniz." ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, KPSS Lisans Deneme Sınavı'nın ardından KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim Deneme Sınavı gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince gençlik merkezlerinde ücretsiz düzenlenen KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim Deneme Sınavı'na yaklaşık 2 bin 500 memur adayı katıldı.

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