Gemlik'te "Zeytin Rotası Keşif Yürüyüşü" düzenlendi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen 33. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali kapsamında "Zeytin Rotası Keşif Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

"İki İlçe Tek Miras-Orhangazi Gemlik Zeytini" temasıyla düzenlenen etkinlikte yürüyüş ekibi, Kurşunlu bölgesindeki zeytinliklerde yer alan yaklaşık 1500 yıllık anıt zeytin ağacına kadar yürüdü.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in uğurladığı yürüyüşe, beşinci kuşak zeytin üreticisi Çetin Tozan, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Dr. Veli Koç, profesyonel rehber Sabahattin Özcan, Gemlik Yaşam Atölyesi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Deviren, yaptığı açıklamada, 15 asırlık tarihi ağacın Gemlik zeytininin köklü geçmişini simgelediğini belirterek, "Bu kadim zeytin ağacımız, Gemlik zeytininin sadece ticari bir değer değil, kuşaktan kuşağa aktarılan muazzam bir kültür mirası olduğunun en canlı kanıtıdır. Geçmişimizle bağ kurarken bu paha biçilemez mirasa gelecekte de sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.