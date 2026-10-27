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        Bursa'da modifiye araçlar görücüye çıktı: "Modifiye suç değil, yaşam tarzımızdır"

        Bursa Motor Sporları Yardımlaşma Derneği (BURMOS DER), 24 Ekim 2026 tarihinde Parkora AVM'de düzenlediği modifiye araç sergisiyle otomobil tutkunlarını bir araya getirdi. Bursa'da bir ilke imza attıklarını belirten dernek üyeleri, modifiye araç kültürünün yalnızca gürültü, hız ve trafik ihlalleriyle anılmaması gerektiğine dikkat çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 09:50 Güncelleme:
        Bursa'da modifiye araçlar görücüye çıktı: "Modifiye suç değil, yaşam tarzımızdır"

        Bursa Motor Sporları Yardımlaşma Derneği (BURMOS DER), 24 Ekim 2026 tarihinde Parkora AVM'de düzenlediği modifiye araç sergisiyle otomobil tutkunlarını bir araya getirdi. Bursa'da bir ilke imza attıklarını belirten dernek üyeleri, modifiye araç kültürünün yalnızca gürültü, hız ve trafik ihlalleriyle anılmaması gerektiğine dikkat çekti.

        Etkinlikte araç sahipleri, kendi zevkleri ve emekleri doğrultusunda hazırladıkları otomobilleri ziyaretçilerin beğenisine sundu. Modifiye araç kültürünü topluma doğru şekilde tanıtmayı amaçlayan organizasyonda, otomobillere duyulan tutkunun yanı sıra teknik bilgi, el emeği ve kişisel tasarım anlayışının da ön plana çıkarılması hedeflendi.

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        "Modifiye suç değil, yaşam tarzımızdır"

        BURMOS DER tarafından yapılan açıklamada, modifiye araç kültürüne yönelik yanlış algıların ve ön yargıların ortadan kaldırılmasının amaçlandığı belirtildi. Modifiye kültürünün trafikte tehlikeli davranışlarla değil, bilinçli, sorumlu ve kurallara uygun bir anlayışla temsil edilebileceği vurgulandı.

        Açıklamada, "Bizim mesajımız çok net: Modifiye suç değil, yaşam tarzımızdır" ifadelerine yer verildi. Otomobil tutkusunun trafik kurallarına saygı, insan hayatına değer verme ve toplumsal sorumluluk bilinciyle birlikte var olabileceğine dikkat çekildi.

        Amaç otomobil tutkunlarını bir araya getirmek

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        Parkora AVM'de gerçekleştirilen sergiyle otomobil tutkunlarını ortak bir platformda buluşturmak, araç sahiplerine emeklerini sergileme fırsatı sunmak ve özellikle gençlerle otomobil kültürü arasında olumlu bir bağ kurmak da amaçlandı. Organizasyonun aynı zamanda dayanışmayı güçlendirmesi, sosyal birlikteliği artırması ve Bursa'da otomobil etkinliklerinin gelişmesine katkı sağlaması hedeflendi.

        Dernek tarafından yapılan açıklamada, otomobil tutkusunun insanları bir araya getiren, dostlukları güçlendiren ve topluma değer katan bir kültüre dönüşebileceği belirtilerek, Bursa'da gerçekleştirilen organizasyonun modifiye araç kültürünün daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamasının ve gelecekte daha büyük etkinliklere öncülük etmesinin temenni edildiği ifade edildi.

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        Açıklamada, "Biz yalnızca araçlarımızı sergilemedik; tutkuyu, emeği, dayanışmayı ve modifiye kültürünün gerçek yüzünü anlattık. Bursa'da bu organizasyonu gerçekleştirmenin gururuyla, otomobil tutkunlarını birlik ve beraberlik içinde bu kültürü daha ileriye taşımaya davet ediyoruz" denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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