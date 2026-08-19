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        Bursa'da özel eğitim okulunda mevcut ağaçlar mimarinin parçası olarak korunuyor

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde hayırsever iş insanı Selçuk Teşik tarafından yaptırılan Hanife Selçuk Teşik 1. Kademe Özel Eğitim Uygulama Okulu, arazideki mevcut ağaçlar korunarak doğayla iç içe bir mimari anlayışla inşa ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Bursa'da özel eğitim okulunda mevcut ağaçlar mimarinin parçası olarak korunuyor

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde hayırsever iş insanı Selçuk Teşik tarafından yaptırılan Hanife Selçuk Teşik 1. Kademe Özel Eğitim Uygulama Okulu, arazideki mevcut ağaçlar korunarak doğayla iç içe bir mimari anlayışla inşa ediliyor.

        Özel eğitim öğrencilerinin eğitim göreceği okulun projesinde, mevcut ağaç dokusunun korunması ve öğrencilerin doğayla daha güçlü bir ilişki kurması hedefleniyor.

        Proje kapsamında bazı ağaçlar yapının içerisinde bırakılırken bazı bölümler ise ağaçların çevresinde şekillendirildi.

        İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, yaptığı açıklamada, okulun özel eğitim öğrencileri açısından önemli bir proje olduğunu söyledi.

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        Hayırsever iş insanı Selçuk Teşik tarafından ilçeye kazandırılacak okul için protokol imzalandığını belirten Zengin, inşaat çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

        Okulun doğayla iç içe yapısına dikkati çeken Zengin, "Bu okulumuz gerçekten çok özel ve belki de Türkiye'ye örnek olabilecek projelerden bir tanesi." dedi.

        Okulun bulunduğu alandaki ağaçların korunarak projenin şekillendirildiğini belirten Zengin, "Bu okulumuzu özel kılan doğayla iç içe olması. Okulun yapıldığı alanda birçok ağacımız bulunmaktayken bu ağaçların hiçbirisine zarar vermeden adeta ormanın içerisinde bir ağaç gibi okulumuz yükselmeye devam etmekte." ifadelerini kullandı.

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        Okul tamamlandığında öğrencilerin ağaçların gölgesinde eğitim alacağını aktaran Zengin, projenin mimari açıdan da dikkat çekici olduğunu söyledi.

        Özel eğitim öğrencilerinin doğayla iç içe bir ortamda eğitim almasının önemli olduğunu vurgulayan Zengin, okulu ilçeye kazandıran hayırsever iş insanı Selçuk Teşik'e teşekkür etti.

        - "Yapımızın içinde de kalan ağaçlarımız var"

        Proje müellifi ve yüklenicisi Mimar Fatih Karagöz de okulun tasarımında mevcut ağaç dokusunu bir tasarım unsuru olarak ele aldıklarını söyledi.

        Geleneksel mimarideki avlu-ev ilişkisini okul yapısında da kurmaya çalıştıklarını belirten Karagöz, öğrencilerin okula ve mekana yönelik aidiyet duygusunu artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

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        Mevcuttaki peyzaj dokusunu koruyarak buna bir çeper oluşturduklarını belirten Karagöz, "Yapımız mevcut ağaçların etrafında, ağaçlara göre şekillenen, çevredeki şekli ağaçların oluşturduğu, bizim formumuzu ağaçların verdiği bir proje burası. Yapımızın içinde de kalan ağaçlarımız var. Bunları iç mekanın bir parçası haline getirmeye gayret ettik." dedi.

        Projenin mekan kurgusunun dersliklerden koridorlara, yarı açık ve yarı kapalı oyun alanlarından avlulara doğru ilerlediğini aktaran Karagöz, dışarıdan içeriye daha geçirgen ve şeffaf bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

        Karagöz, öğrencilerin okulu sahiplenmesini ve kendilerini yapının bir parçası olarak hissetmelerini önemsediklerini belirterek, doğayla kurulan ilişkinin projenin temel unsurlarından biri olduğunu kaydetti.

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        - Bazı ağaçlar yapının içinde korunuyor

        Okul içerisinde ve çevresinde çeşitli ağaçların korunduğunu belirten Karagöz, sert zemin kullanımını azaltarak çocukların doğayla daha fazla temas kurmasını amaçladıklarını söyledi.

        Projede yarı açık alanda üç dişbudak, oyun alanında bir çam ve aromatik bahçe olarak adlandırılan bölümde bir dişbudak ağacının korunduğunu aktaran Karagöz, yapının içerisinde kalan ağaçların yaşamlarını sürdürebilmeleri için özel çözümler geliştirildiğini ifade etti.

        Karagöz, bazı ağaçların çatıdan yukarı doğru uzayacağını belirterek, "Bazı içeride kalan ağaçlarımızın zaten tavanları açık. Bunları bir avlu gibi çalıştırdık. Tamamen içeride çatının arasında kalan ağacımız da var. Onlar da esneme öngörülerek biraz daha boşluklu yapıldı." diye konuştu.

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        Ağaçların bulunduğu bölümlerde zeminin doğal bırakıldığını belirten Karagöz, yapı elemanlarının da ağaçların gelişimine engel olmayacak şekilde tasarlandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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