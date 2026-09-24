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        Bursa'da TEKNOSAB Lojistik Park'ın temel atma töreni yapıldı

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu modeliyle hayata geçirilen TEKNOSAB Lojistik Park'ın temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 19:40 Güncelleme:
        Bursa'da TEKNOSAB Lojistik Park'ın temel atma töreni yapıldı

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu modeliyle hayata geçirilen TEKNOSAB Lojistik Park'ın temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Karacabey ilçesindeki Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nde (TEKNOSAB) gerçekleştirilen törende, Ankara'da alınan her aritmetik kararın geometrik sonucunun Bursa'da hemen ertesi gün hissedildiğini ve uygulandığını söyledi.

        Bursa iş dünyasının dünyayı takip eden, Türkiye'de olup biteni anında içselleştiren, pratiğe aktaran bir kadro olduğunu belirten Ala, "Dünya, inanılmaz bir yarış içerisinde. Kıran kırana bir yarış var ekonomide, silahsız savaş var adeta. Dünya, aynı zamanda şehirler yarışını tecrübe ediyor. Şehirler birbirleriyle yarışıyor. Burada da en önemli varlığımızdan biri, belki de İstanbul birinci, ikincisi Bursa." diye konuştu.

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        Ala, vizyon olmadan hak edilen yeri almanın imkanının olmadığını vurgulayarak, "Bu kadar hızlı gelişen, artan bir ekonomik dünyada, vizyon olmadan var olmak, mümkün değildir. Onun için vizyoner projeleri, sonuna kadar destekleriz ve ihtiyacımız olan da geleceğe ilişkin bir sözdür, vizyondur, projedir, programdır." ifadesini kullandı.

        - "650 yatırımcı aynı hedef etrafında buluştu"

        BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da TEKNOSAB'ın yalnızca modern sanayi parsellerinden oluşan bir üretim bölgesi olarak kurgulanmadığını, bölgeyi üretim, ticaret, teknoloji ve lojistiğin birlikte çalıştığı bütünleşik bir ekonomik merkez haline getirmeyi hedeflediklerini anlattı.

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        TEKNOSAB'ın güçlü altyapısını sanayinin ve ticaretin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verecek çok daha geniş bir ekosistemle tamamladıklarını ifade eden Burkay, şöyle devam etti:

        "Lojistik Park, bu yapının en kritik parçalarından biri olacak. Gemlik ve Bandırma limanlarına, demir yolu ve otoyol bağlantılarına yakınlığıyla firmalara hız ve maliyet avantajı sağlayacak. Bursa'da oluşan katma değerin dünya pazarlarına daha güçlü ve daha rekabetçi biçimde ulaşmasını hedefliyoruz. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla yaklaşık 650 yatırımcı, aynı hedef etrafında buluştu. Bizim için asıl değer, Bursa'nın farklı kesimlerinin aynı projeye inanması ve kentin geleceğine birlikte yatırım yapmasıdır. Yatırımcımızın karşısına soyut vaatlerle değil, projesi, yatırımı ve takvimi belli somut bir değerle çıktık. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şeffaflık ve denetim esasına dayalı bir yapı oluşturduk. Bu model, Bursa iş dünyasının ortak akıl ve ortak sermayeyle ne kadar büyük yatırımları hayata geçirebileceğini ortaya koyuyor."

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        Burkay, ilk etabının 2027'nin son çeyreğinde hizmete açılması hedeflenen TEKNOSAB Lojistik Park'ın henüz temel atma aşamasında ticari karşılığını göstermeye başladığına dikkati çekerek, uluslararası kuruluşlarla temasların sürdüğünü, Lojistik Park'ın Türkiye'nin üretim ve ticaret altyapısına değer katacak bir merkez olacağını dile getirdi.

        Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın da konuşma yaptığı törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve beraberindeki protokol üyeleri, platformdaki butona basarak temele ilk harcı döktü.

        Bu arada temel atma töreni öncesinde, TEKNOSAB Lojistik Park'ta yer alacak Hepsiburada'nın Kurumsal İlişkiler Müdürü Sinem Süllü ile BTSO Başkanı Burkay arasında kiralama protokolü imzalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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