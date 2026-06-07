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        Bursa'da Yeşilay tarafından "Sağlıklı Nesiller, Temiz Yarınlar Yürüyüşü" düzenlendi

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, Yeşilay Bursa Şubesi tarafından "Sağlıklı Nesiller, Temiz Yarınlar Yürüyüşü" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 21:24 Güncelleme:
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        Bursa'da Yeşilay tarafından "Sağlıklı Nesiller, Temiz Yarınlar Yürüyüşü" düzenlendi

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, Yeşilay Bursa Şubesi tarafından "Sağlıklı Nesiller, Temiz Yarınlar Yürüyüşü" düzenlendi.

        Bağımlılıkla mücadele ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte çevreciler, aileler ve çocuklar bir araya geldi. BUDO İskelesi önünden başlayan yürüyüş, Mütareke Meydanı'nda sona erdi.

        Burada düzenlenen programda konuşan Yeşilay Bursa Şube Başkanı Feyza Oğraş, çocuklara bırakılacak en değerli mirasın sağlıklı yaşam kültürü, temiz çevre ve yaşanabilir bir dünya olduğunu söyledi.

        Oğraş, sağlıklı bireylerin yetişmesinin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Bugün attığımız adımlar sadece sahil boyunca atılmış adımlar değildir. Bu adımlar; bağımlılıklardan uzak, sporla iç içe, doğaya saygılı ve geleceğine sahip çıkan nesiller için atılmış adımlardır." dedi.

        Yeşilay Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Semra Tiritoğlu koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, bağımlılıkla mücadele ve çevre duyarlılığı konusunda farkındalık mesajları verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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