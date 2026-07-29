Bursa'daki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 1245'inci Sokak'ta Ercan E. ile Erkan Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan Y. yanındaki bıçakla Ercan E'yi bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ercan E, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.