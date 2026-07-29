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        Şarkıcı Poizi Bursa'da konser verdi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi adına düzenlenen 64. Uluslararası Bursa Festivali'nde şarkıcı Poizi sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 02:39 Güncelleme:
        Şarkıcı Poizi Bursa'da konser verdi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi adına düzenlenen 64. Uluslararası Bursa Festivali'nde şarkıcı Poizi sahne aldı.

        Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen Poizi konseri için, farklı yaş gruplarından müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

        Orkestrasıyla sahne alan Poizi, sevilen eserlerini Bursalı hayranları eşliğinde söyledi.

        Şarkılarını sahne şovları ve ritmik ses geçişleri eşliğinde yorumlayan Poizi, Bursalı sanatseverlerin beğenisini topladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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