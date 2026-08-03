Bursaspor, savunma oyuncusu Emirhan Başyiğit'i transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, savunma oyuncusu Emirhan Başyiğit'i kadrosuna kattı.
Giriş: 03.08.2026 - 19:41 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, savunma oyuncusu Emirhan Başyiğit'i kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasında, 21 yaşındaki Emirhan Başyiğit ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Ailemize hoş geldin Emirhan Başyiğit." ifadesine yer verildi.
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