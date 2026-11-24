Coşkunöz Eğitim Vakfı, CEV Günü’nde CEVHER Hibe Programı’nı ve yapay zekâ destekli teknik eğitim platformunu duyurdu.

Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), geleneksel CEV Günü’nde öğrencileri, mezunları, gönüllüleri ve paydaşlarıyla bir araya geldi. "İşimiz, Gücümüz, Gelecek" temasıyla düzenlenen programda söyleşi ve panellere yer verilirken, vakıf yeni dönem yaklaşımı da paylaşıldı. Çalışmalarının merkezine bilgi aktarımı yerine beceri ve tutum gelişimini koyan CEV, bu dönüşümün iki önemli ayağını CEVHER Hibe Programı ile mesleki teknik eğitimde yapay zekâ destekli öğrenme platformu "Veducampus" olarak tanıttı.

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"Eğitime yapılan her yatırım, geleceğe yapılan en değerli yatırım"

Açılış konuşmasını yapan Coşkunöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, değişen dünyada eğitimin önemini vurgulayarak, "Faaliyetlerimizin tümünde tutum değişikliği oluşturmayı, öğrenmenin en kritik araçları olarak konumlandırıyoruz. Uyum sağlayan, sorgulayan, öğrenmeye devam eden, farklı disiplinlerle çalışabilen ve toplumsal sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek hepimizin ortak amacı. Dünyanın büyük bir değişimden geçtiği bir dönemde yaşıyoruz. Yapay zekâ, dijitalleşme, sürdürülebilirlik, yeni çalışma modelleri hayatımızı her geçen gün yeniden şekillendiriyor. Ancak bu değişimin merkezinde hâlâ insan yer alıyor. İşte tam da bu nedenle eğitime yapılan her yatırım, geleceğe yapılan en değerli yatırım olmaya devam edecek. Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın varlık nedeni yalnızca bugünü desteklemek değil, yarını inşa etmektir" dedi.

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Yeni dönemin iki ayağı: CEVHER Hibe Programı ve yapay zekâ destekli öğrenme platformu Veducampus Vakfın yeni yaklaşımını anlatan CEV Genel Müdürü Bige Tınmazsoy, yapay zekâyla birlikte büyüyen yeni neslin eğitim ihtiyacının değiştiğini belirterek şunları kaydetti;

"Kitlesel ve standart eğitimi, dijital devrimle doğmuş insanlara veremeyiz. Çünkü artık her şey eş zamanlı, bilgi her yerde ve karar almaya yabancılaşıyoruz. Yapay zekâ neredeyse bizim adımıza karar alıyor. Biz bugüne kadar bilgi verdik, atölyelerimizde beceri kazandırdık; bu sefer tutuma odaklanacağız."

Bu anlayışla yeniden tasarlanan CEVHER Hibe Programı, üniversitelere ve meslek liselerine hibe vermeye devam edecek. Program bu yıl ilk kez müfredat hazırlamaya veya eğitimi yapılandırmaya değil, bunun yerine tutum değişimi oluşturabilen ve bu değişimi ölçebilen projelere 10 milyon TL’ye kadar kaynak sağlanacak. Programa başvurular, 13 Aralık 2026 tarihine kadar www.coskunozegitimvakfi.org adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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Vakfın ikinci önemli projesi Veducampus ise mesleki teknik eğitime yönelik yapay zekâ destekli bir öğrenme platformu. Yalnızca videolardan oluşmayan platform; oyunlar, simülasyonlar ve alıştırmalarla yapay zekâ eşliğinde kişiye özel eğitim sunuyor. Vakıf, Türkiye’nin teknik eğitimde ilk yapay zekâ öğretmenliği programını devreye aldığını duyurdu. Platform vakfın tüm paydaşlarının kullanımına açık olacak.

Kurumsal İletişim, Pazarlama ve Marka Danışmanı Peyvend Öksüz’ün sunuculuğunu yaptığı program, temayı oluşturan üç başlık etrafında şekillendi. "İşimiz" oturumunda Kuika Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Ciliv konuk oldu. Ciliv, küresel rekabet, teknoloji yatırımları ve inovasyonun iş hayatındaki belirleyici rolünü ele aldı. Şirketlerin yalnızca Türkiye pazarına değil, küresel pazarlara da bakması gerektiğini söyleyen Ciliv, değer oluşturmanın temelinde gelecekteki değişimleri doğru okumanın yattığını belirtti. "Gücümüz" başlıklı panelde sivil toplum kuruluşlarının eğitim, toplumsal gelişim ve değişim süreçlerine katkısı ele alındı. Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın yanı sıra Cevdet İnci Eğitim Vakfı Güç Kaynağı Ece Elbirlik Ürkmez, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Rana Tutcuoğlu ve Aydın Doğan Vakfı Genel Müdürü Senem Başyurt çalışmalarını ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Farklı alanlarda faaliyet gösteren vakıflar, toplumsal dönüşümün sürdürülebilir olması için sivil toplumun üstlendiği sorumluluğa değindi. Programın "Gelecek" bölümünde Ultra Maraton Sporcusu Aysu Türkoğlu konuştu. 2022'de Manş Denizi’ni geçen en genç Türk, 2023'te Kuzey Kanalı’nı geçen ilk Türk kadını olarak adını tarihe yazdıran Türkoğlu, saatler süren yüzüşlerde dalgalarla, soğukla ve akıntıyla mücadele etmenin kendisine neler öğrettiğini anlattı. Hayallerin peşinden gitmenin motivasyonunu paylaşan Türkoğlu, zorluklar karşısında vazgeçmemenin önemine dikkat çekti ve başarının her gün atılan küçük adımlarla geldiğini söyledi.

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Program sonunda katılımcılar, Coşkunöz Holding ve Coşkunöz Eğitim Vakfı çalışanlarının oluşturduğu müzik kulübünün performansını dinledi.