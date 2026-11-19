İnegöl Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 11. Altın Karınca Ödülleri'nde iki ayrı projesiyle ödüle layık görüldü. "Dron ile Çevre ve Hava Kirliliği İzleme" ve "Yalın Belediyecilik" projeleriyle iki farklı kategoride başarı elde edildi.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından yerel yönetimlerde başarılı projeleri teşvik etmek ve iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen 11. Altın Karınca Ödülleri'nin sonuçları açıklandı. İnegöl Belediyesi, çevre koruma ve kurumsal yönetim alanlarında hayata geçirdiği 2 projesiyle ödül almaya hak kazandı. Belediyenin "Havadan Denetim: Dron ile Çevre ve Hava Kirliliği İzleme Sistemi" projesi İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi kategorisinde, "Yalın Belediyecilik" projesi ise Kurumsal Gelişim ve Yönetişim kategorisinde ödüllendirildi.

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Dron ile 10 ayda 332 çevre tespiti

İnegöl Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen "Havadan Denetim: Dron ile Çevre ve Hava Kirliliği İzleme Sistemi" projesiyle ilçe genelinde çevre ve hava kirliliğine neden olabilecek unsurlar teknolojik imkanlarla takip ediliyor. Geleneksel saha denetimlerine dijital bir boyut kazandıran uygulama sayesinde geniş alanların daha hızlı ve etkin şekilde kontrol edilmesi, kirlilik unsurlarının erken aşamada tespit edilmesi ve gerekli idari süreçlerin zaman kaybetmeden başlatılması hedefleniyor. Dron destekli denetimler üç temel başlık altında gerçekleştiriliyor. İlk olarak sanayi tesisleri ve sanayi bölgelerinde hava kirliliğine neden olabilecek unsurlar takip ediliyor. Fabrika bacalarından kaynaklanabilecek duman ve gaz çıkışları gözlemlenirken hava kirliliği riski taşıyan bölgeler havadan görüntülenerek kontrol ediliyor. İkinci denetim alanını trafik kaynaklı çevre kirliliği oluşturuyor. Egzoz gazı ve yoğun duman çıkararak hava kirliliğine neden olabilecek araçlar belirleniyor. Bu araçlara ilişkin görüntü ve kayıtlar ilgili birimlerle paylaşılarak gerekli işlemlerin yürütülmesine katkı sağlanıyor. Üçüncü başlıkta ise endüstriyel ve evsel atıkların uygunsuz bertaraf edilmesi takip ediliyor. Endüstriyel atıkların izinsiz alanlara bırakılması, boş araziler, dere kenarları ve çevre kirliliğine açık bölgeler dron ile kontrol ediliyor. Atıkların uygunsuz şekilde dökülmesine ilişkin görüntüler kayıt altına alınıyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen saha denetimlerinde 10 aylık süreçte dron kullanılarak toplam 332 tespit gerçekleştirildi.

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Yalın belediyecilik ile 225,5 milyon liralık giderin önüne geçildi

İnegöl Belediyesi'nin Altın Karınca Ödülü kazandığı diğer proje olan Yalın Belediyecilik ise kurum içindeki iş süreçlerinin iyileştirilmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin geliştirilmesini amaçlıyor. Belediyecilik hizmetlerinde zaman, emek ve kaynak kayıplarını azaltmayı hedefleyen uygulamayla gereksiz iş adımlarının ortadan kaldırılması, işlemlerin hızlandırılması ve hizmet kalitesinin artırılması için çalışmalar yürütülüyor. Yalın Belediyecilik anlayışının önemli ayaklarından birini personelin sürece katılımı oluşturuyor. Bu kapsamda oluşturulan Yalın Öneri Sistemi aracılığıyla belediye çalışanları, yürütülen hizmetlerin geliştirilmesine ve iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik fikirlerini sunabiliyor. Uygulama kapsamında bugüne kadar Yalın Öneri Sistemi'ne personel tarafından toplam 354 öneri sunuldu. Yalın Belediyecilik çalışmalarının ekonomik çıktıları da dikkat çekiyor. Uygulamalar sayesinde bugüne kadar 225 milyon 506 bin 596,74 TL tutarındaki giderin önüne geçildi. Ayrıca Yalın Belediyecilik uygulamasında sürekli iyileştirme anlayışı doğrultusunda Gemba yürüyüşleri de gerçekleştiriliyor. Çalışma alanlarında doğrudan gözlem ve incelemeye dayanan bu uygulamalarla sahada 510 iyileştirme fırsatı tespit edildi. Belirlenen sorunlara yönelik kök neden odaklı çözüm önerileri geliştirilerek iş süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi hedeflendi.

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2 farklı alanda 2 ödül

İnegöl Belediyesi, bir yandan dron teknolojisiyle çevre ve hava kirliliğine karşı denetim kapasitesini geliştirirken diğer yandan Yalın Belediyecilik uygulamasıyla kurum içindeki hizmet süreçlerini iyileştiriyor. Çevre yönetiminde teknolojik takip ve hızlı tespit, kurumsal yönetimde ise personel katılımı ve kaynak verimliliği üzerine kurulu iki proje, 11. Altın Karınca Ödülleri kapsamında iki ayrı kategoride ödüle layık görüldü. Yerel yönetimlerin yenilikçi ve başarılı çalışmalarının ödüllendirileceği 11. Altın Karınca Ödül Töreni ise 25 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek.