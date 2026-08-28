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        İnegöl Gastronomi Festivali 4 Eylül'de başlayacak

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenecek İnegöl Gastronomi Festivali, 4-6 Eylül'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 11:44 Güncelleme:
        İnegöl Gastronomi Festivali 4 Eylül'de başlayacak

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenecek İnegöl Gastronomi Festivali, 4-6 Eylül'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

        İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin tanıtımı, Gastro İnegöl Restoranı'nda gerçekleştirildi.

        Programa İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Esat Özata ile gastronomi sektörü temsilcileri ve davetliler katıldı.

        Festivalle İnegöl'ün yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri ile mutfak kültürünün tanıtılması ve ilçenin gastronomi turizmi açısından daha güçlü bir destinasyon haline getirilmesi hedefleniyor.

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        Üç gün sürecek festivalde Yeşil Gastronomi Pazarı, Yerel Lezzet Çarşısı, sokak lezzetleri, yemek alanları, söyleşiler ve çeşitli sahne programları düzenlenecek. Festival alanında yaklaşık 100 çadır ve stant kurulacak.

        İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, tanıtımda yaptığı konuşmada, ilçenin gastronomi değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmak istediklerini belirterek, "Biz bir köfteden daha fazlası diyerek yola çıktık." dedi.

        Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer de gastronominin kültürel mirasın tanıtılmasında önemli bir araç olduğunu ifade etti.

        Festival kapsamında gastronomi dünyasından şeflerin yanı sıra yerel üreticiler, aşçılar ve ustalar da ziyaretçilerle buluşacak. 5 Eylül'de ise Retrobüs konser verecek. İnegöl Gastronomi Festivali 6 Eylül'de sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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