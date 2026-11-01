Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri İznik'te 3 mahalle daha doğal gaza kavuşuyor

        İznik'te 3 mahalle daha doğal gaza kavuşuyor

        İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Tacir, İnikli ve Ömerli mahallelerinin 2027 yılında doğal gazla buluşturulacağını müjdeledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 09:07 Güncelleme:
        İznik'te 3 mahalle daha doğal gaza kavuşuyor

        İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Tacir, İnikli ve Ömerli mahallelerinin 2027 yılında doğal gazla buluşturulacağını müjdeledi.

        İznik Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tacir, İnikli ve Ömerli mahallelerinin 2027 yılında doğal gaz hizmetine kavuşması planlanıyor.

        İlçenin altyapı imkânlarının geliştirilmesi ve mahallelerde hayat standartlarının yükseltilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar doğrultusunda, üç mahallede yaşayan vatandaşların da doğal gazın sunduğu konfor ve kolaylıklardan yararlanması hedefleniyor.

        "Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmaya devam ediyoruz"

        REKLAM

        Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "Tacir, İnikli ve Ömerli mahallelerimizi 2027 yılında doğal gazla buluşturuyoruz. Hemşehrilerimizin daha konforlu ve modern yaşam imkânlarına kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin merkezinden kırsal mahallelerine kadar her noktada yaşam kalitesini artırmayı önemsiyoruz. Üç mahallemize kazandırılacak doğal gaz hizmetinin şimdiden hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

        İznik Belediyesi, ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde ilçenin altyapı imkânlarının geliştirilmesine ve vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracak hizmetlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"

        Benzer Haberler

        Park halindeyken freni boşalan özel halk otobüsü 2 otomobile ve manav dükka...
        Park halindeyken freni boşalan özel halk otobüsü 2 otomobile ve manav dükka...
        Bursa'da freni boşalan minibüs dehşet saçtı
        Bursa'da freni boşalan minibüs dehşet saçtı
        Bursa'da silahlı kavga: 8 kurşunla öldürüldü
        Bursa'da silahlı kavga: 8 kurşunla öldürüldü
        Mustafa Er: "Çok daha farklı kazanabilirdik"
        Mustafa Er: "Çok daha farklı kazanabilirdik"
        Bursa'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yarandığı kavganın kamera görüntüleri o...
        Bursa'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yarandığı kavganın kamera görüntüleri o...
        Bursa'da motosikletin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı
        Bursa'da motosikletin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı