Keles'in üç mahallesinde yol mesaisi

Bursa Büyükşehir Belediyesince Keles ilçesinin Karaardıç, Issızören ve Denizler mahalleleri bağlantı yolunda yapılması planlanan 17 kilometrelik sathi kaplama öncesi, alt temel ve üst temel çalışmaları devam ediyor.

Şahin Biba başkanlığında başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla 17 ilçede yol ağını güçlendirmek için nisan ayı itibarıyla harekete geçti. Bu çerçevede yoğun tempoyla çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geçen 6 ayda 380 kilometreden fazla sathi kaplama ve 80 kilometreden fazla sıcak asfalt kaplama çalışmasına imza attı. Çalışmalar çerçevesinde Bursa'ya toplam 30 kilometre uzunluğunda yeni imar yolu da kazandırıldı. Geniş kapsamlı saha taramaları neticesinde ihtiyaç tespit edilen noktalara yönelik hazırlanan bütüncül planlama dahilinde çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ekim ayında da yol yenileme faaliyetine aralıksız devam ediyor.

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Hem yenileniyor hem genişliyor

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Keles ilçesinin Issızören, Karaardıç ve Denizler mahallelerini birbirine bağlayan 17 kilometrelik güzergahta yol yenileme ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında güzergah boyunca kademeli olarak kazı ve malzeme serimi yapılırken, yolun alt temel ve üst temel imalatları gerçekleştiriliyor. İmalatların tamamlanmasının ardından güzergahta sathi kaplama uygulamasına geçilecek. Ayrıca mevcutta 5 metre olan ve yetersiz kalan yol genişliği de 9 metreye çıkarılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yol hem yenilenerek hem de genişletilerek daha kullanışlı hale gelecek. Böylece bölgedeki kırsal ulaşımın daha konforlu, güvenli ve modern bir yapıya kavuşması sağlanacak.