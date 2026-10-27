Bursa'da sahilde erkek cesedi bulundu
Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde erkek cesedi bulundu.
Giriş: 27.10.2026 - 10:25 Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde erkek cesedi bulundu.
Ömerbey Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki sahil bandında yürüyüş yapan bir vatandaş, kıyıda bir kişinin hareketsiz olduğunu fark etti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
60 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedi, incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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