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        Bursa'da sahilde erkek cesedi bulundu

        Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:25 Güncelleme:
        Bursa'da sahilde erkek cesedi bulundu

        Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde erkek cesedi bulundu.

        Ömerbey Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki sahil bandında yürüyüş yapan bir vatandaş, kıyıda bir kişinin hareketsiz olduğunu fark etti.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        60 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedi, incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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