Karacabey'de dere taştı, ekipler bölgede çalışma başlattı

Bursa'nın Karacabey ilçesi Boğazköy Mahallesi mevkiinde dere taşkını yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri'nin sorumluluk alanında bulunan menfezlerin tıkalı olması nedeniyle bölgede taşkın meydana geldi.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 ekip ve 2 iş makinesi ile Karacabey Belediyesi ekipleri taşkının etkilerini gidermek için çalışma başlattı.

Ekiplerin gün boyunca bölgede çalışmalarını sürdüreceği öğrenilirken, yaşanan gelişmelerin Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından takip edildiği bildirildi.

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Yetkililer, menfezlerdeki tıkanıklığın giderilmesi ve suyun kontrollü şekilde tahliye edilmesi amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydetti.