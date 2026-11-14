MHP'li Büyükataman: Son terörist teslim oluncaya kadar, terörle mücadele devam edecek

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Terörsüz Türkiye sürecinde milli değerlerimizden hiçbir taviz verilmemiştir ve endişe olmasın ki bundan sonra da asla ve kata bir taviz verilmesi söz konusu değildir. Son terörist teslim oluncaya, son silah bırakılıncaya kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadelesi kararlılıkla, Allah'ın izniyle devam edecektir” dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, partisinin Osmangazi İlçe Teşkilatı tarafından 100 günlük saha, iletişim ve çalışma programına katıldı. Programa Büyükataman’ın yanı sıra MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, partililer, Osmangazili mahalle muhtarları ve basın mensupları katıldı. Programda konuşan Büyükataman, “Milliyetçi Hareket Partisi için önemli olan oy oranları değil, ülkülerimiz ve taşıdığımız hedeflerimizdir. Her seçim dönemi hatırlanacağı üzere partimizin oy oranları üzerinden manipülasyon yapan ve seçim günü geldiğinde rezil olan satılık anket şirketlerinin ne söylediğinin bizim nezdimizde zerre kadar kıymeti ve önemi yoktur. Hamdolsun bu kronik MHP düşmanlarına en güzel cevabı her zaman, her seçim dönemi birlikte şahit olduğumuz üzere aziz milletimiz sandıkta vermiştir. Bizim için önemli olan aziz milletimizin kararıdır. İstikametimizi belirleyen her zaman büyük Türk milleti olmuştur” diye konuştu.

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‘MHP VAR GÜCÜYLE ÇALIŞMAKTADIR’

MHP’nin Türkiye’nin güçlenmesi için daima çalıştığını dile getiren Büyükataman, “Genel başkanımızın ortaya koyduğu önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışı bizim siyasetimizin ana omurgasıdır. Milliyetçi Hareket Partisi işte bu anlayışla ülkenin önündeki her türlü engeli aşmak, milli birliğimizi güçlendirmek, Türkiye'yi bölgesel ve küresel ölçekte daha güçlü bir konuma taşımak için var gücüyle çalışmaktadır” dedi.

‘AMACIMIZ TERÖR BELASINI BU TOPRAKLARDAN SÖKÜP ATMAK’

Türkiye’nin değişen dünya düzeninde istikrara ihtiyacı olduğunu belirten Büyükataman, “İçinde bulunduğumuz yüzyıl gözünü hırs bürümüş küresel aktörlerin kural tanımaz politikalarıyla dünyamızı adeta bir felaket dönemine sürüklemektedir. Dünyanın belirsizliğe sürüklendiği, çatışmaların ve risklerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin ihtiyacı istikrar ve milli birliktir. Ülkemizin terörden arındırılması, huzurlu ve güvenli bir geleceğin inşa edilmesi hem ülkemiz hem de mücavir coğrafyamız açısından hayati derecede önem taşımaktadır. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimiz 40 yılı aşkın süredir milletimizin başına musallat olan terör belasından kalıcı olarak kurtulmamız için tarihi bir fırsattır. Amacımız terör belasını bu topraklardan söküp atmak, gelecek kuşakların siyasi, ekonomik ve toplumsal refahını güvence altına almaktır. Yaklaşık 2 yıllık süre zarfında çok önemli kazanımlar elde edilmiş, gelinen noktada birçok eşik sarsılmaz bir iradeyle hamdolsun ki aşılmıştır. Suriye, Irak ve İran üzerinde bölgemizin terörden temizlenmesi açısından önemli kazanımlar elde edildiği görülmektedir. Terörsüz Türkiye sürecinde milli değerlerimizden hiçbir taviz verilmemiştir ve endişe olmasın ki bundan sonra da asla ve kata bir taviz verilmesi söz konusu değildir. Son terörist teslim oluncaya, son silah bırakılıncaya kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadelesi kararlılıkla, Allah'ın izniyle devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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‘TERÖR BİTECEK, KARDEŞLİK YÜKSELECEK’

Terörsüz Türkiye’nin milli birliğe ve bağımsızlığa sahip çıkmak olduğunu ifade eden İsmet Büyükataman, “Terörsüz Türkiye ülkemizin güçlenmesi, bölgemizin huzura kavuşması demektir. Bu kutlu mücadeleye siyonizmin yenilmesi, kan emici emperyalizmin bölgemizden sökülüp atılması anlamına geleceği göz ardı edilmemelidir. Genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi Terörsüz Türkiye birlikte ve dirlikte yaşama iradesi, gönül ve kültür coğrafyamızla beraber insana adaletli bir nizam vadeden Türkiye merkezli yeni bir medeniyet inşasının şuurudur. Birilerinin siyasi mevzi ve menfaat kazanmak uğruna yürüttükleri karalama kampanyaları bizi bu kutlu yoldan, bu mübarek çalışmadan asla alıkoyamayacaktır. Siyasi çıkarlarını milli menfaatlerinin üzerinde tutan bu sakat anlayışın yalan ve iftiraları bir bir hamdolsun ki ortaya çıkmaktadır. Emperyalizmin tuzağına düşenlerin aziz milletimizde hiçbir karşılığı ve inandırıcılığı kalmamıştır. Devletimizin ve milletimizin kararı bu konudadır. Terör bitecek, kardeşlik yükselecek, istikrarsızlık son bulacak, lider ülke Türkiye'nin öncülüğünde huzur, barış ve Allah'ın izniyle refah dönemi başlayacaktır” dedi.

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‘TÜRKİYE’NİN DİRLİĞİ VE DÜZENİ SON DERECE ÖNEMLİDİR’

Küresel çapta derinleşen istikrarsızlık ve durmak bilmeyen çatışmaların dünyanın güvenliğini tehdit etmeye devam ettiğini söyleyen Büyükataman, “Gazze'de sağlanan ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ne yazık ki devam etmekte, ABD-İsrail ve İran arasındaki gerginlik sürmekte, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler tüm dünyanın huzurunu tehdit etmektedir. Ukrayna-Rusya savaşının son bulmasına yönelik girişimler ne yazık ki henüz sonuca ulaşamamıştır. Avrupa'da ise yaşanan kaos her geçen gün artmaktadır. Tüm bunlar bize Türkiye'nin dirliğinin ve düzenin ne derece önemli olduğunu net bir şekilde göstermektedir. Hamdolsun Türkiye Cumhuriyeti güçlü devlet geleneği, kurumsal hafızası ve devlet tecrübesiyle ihtiyaç duyan tedbirleri zamanında almakta, milli menfaatlerini koruma iradesini kararlılıkla ortaya koymaktadır” diye konuştu.

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‘TÜRKİYE’Yİ SÜPER GÜÇ HALİNE GETİRECEĞİZ’

Türkiye’nin istikrarının bölgesel ve küresel gelişmelerle doğrudan ilişkili olduğunu belirten Büyükataman, “Türkiye ihtiyaç duyulan her durumda kendi güvenliğini koruyacak, milli haklarını savunacak ve bölgesel istikrarın tesisine katkı sunacak güçlü bir iradeye sahiptir. Böyle bir ortamda Libya ile yapılan deniz yetki anlaşmasının alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru hakları ve bölgesel iş birliği bakımından önemli bir gelişme olmuştur. Öte yandan 7 Ağustos 2026 tarihinde imzaladığımız Mekke Anlaşması Bedir Mutabakat Zaptı ile daha sağlam bir zemine kavuşmuştur. Türkiye hem kendi milli güvenliğini sağlamakta hem de bölgemizin istikrarını ilgilendiren konularda önemli sorumluluklar üstlenmektedir. Bu çağın tüm kara düzeni karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti Allah'a şükürler olsun ki parlayan bir yıldız gibidir. Türkiye umudun, istikrarın, güvenlik ve refahın adresidir. Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuz içinden geçtiğimiz bu kaotik çağın kurtuluş iradesidir. Cumhur İttifakı olarak Yüce Allah'ın izni ve aziz milletimizin desteğiyle Terörsüz Türkiye'ye mutlaka ulaşılacak, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı birlikte mutlaka inşa edeceğiz. 2053 yılında Türkiye'yi lider ve süper güç ülke haline birlikte Allah'ın izniyle getireceğiz” dedi.