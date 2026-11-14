AK Parti teşkilatından Bursa'daki sanayi sitesi esnafına ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile beraberindekiler Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ettiler.

Gürkan, ziyarete ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, parti olarak daha önce gerçekleştirdikleri Türkiye buluşmalarının benzerini, bu defa kentte şehir buluşmaları olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bursa'nın 17 ilçesinde milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe teşkilatları, kadın kolları, gençlik kolları, meclis üyeleri ile topyekun sahaya çıktıklarını anlatan Gürkan, şunları kaydetti:

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"Şehir buluşmalarını kendi bölgemizde, Bursa milletvekillerimizle yapıyoruz. AK Parti olarak, bu zamana kadar olduğu gibi sahadayız ve vatandaşlarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bugün sahada aktif görev yapan 2 bin 932 ilçe yöneticimiz ve teşkilat mensubumuz bulunuyor. Amacımız, daha önce yaptığımız gibi vatandaşlarımızı dinleyerek, onların taleplerini, önerilerini, şikayetlerini alarak raporlayıp genel merkeze bildirip vatandaşlarımızın talepleri ve şikayetleri doğrultusunda politikaların oluşturulmasına yön vermeye çalışıyoruz."

Gürkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'ya tavsiyeleri ve yön göstermeleri için teşekkür etti.

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Kılıç da Bursa'nın her noktasında sorunları çözen, vatandaşların beklentilerine cevap verecek adımları parlamento dahil olmak üzere attıklarını ifade etti.

Gürkan, Biba ve Kılıç ile beraberindekiler esnaf ve sanatkarların talep ve sorunlarını, odaların çalışmalarını dinlediler ve esnafla kentin ticaret hayatına ilişkin görüş alışverişinde bulundular.