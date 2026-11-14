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        Bursa'da 'Aileye Sözümüz Var' paneli düzenlendi

        BURADDER, TESAM ve Mudanya Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 'Aileye Sözümüz Var' panelinde aile içi iletişim, gençlerin karşılaştığı sorunlar, nüfus eğilimleri ve ailelere yönelik destek çalışmaları ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:31 Güncelleme:
        Bursa'da 'Aileye Sözümüz Var' paneli düzenlendi

        BURADDER, TESAM ve Mudanya Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Aileye Sözümüz Var’ panelinde aile içi iletişim, gençlerin karşılaştığı sorunlar, nüfus eğilimleri ve ailelere yönelik destek çalışmaları ele alındı.

        Etkinlik Osmangazi Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi. ‘Aileye sözümüz var’ mottosuyla düzenlenen programda, kamu ve siyaset temsilcileri, akademisyenler ve aile danışmanlığı alanında çalışan uzmanlar bir araya geldi.

        BURADDER Yönetim Kurulu Başkanı Nükhet Bozkurt, "Aileye sözümüz var dedik ve bu mottoyla yola çıktık" dedi. Derneğin bugüne kadar binlerce aileye destek verdiğini belirten Bozkurt, bu çalışmaları sürdüreceklerini söyledi. Bozkurt, ailedeki olumlu değişimin topluma da yansıyacağını vurguladı.

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        Uzman Klinik Psikolog ve BURADDER Başkan Yardımcısı Sabahattin Ertuç, derneğin çalışmalarını ailelerin ve bireylerin yaşamına sağladığı katkı üzerinden değerlendirdiklerini söyledi. Ertuç, "Güçlü aile, güçlü birey ve güçlü toplum" ilkesiyle hareket ettiklerini belirterek çocukların aile içinde güven duymasının önemine dikkat çekti.

        TESAM Başkanı Dr. İlyas Bozkurt, dünyadaki ve Türkiye’deki nüfus eğilimlerine değindi. Aile yapısındaki değişimin birden fazla nedeni olduğunu belirten Bozkurt, sosyal medyanın aile ilişkileri üzerindeki olumsuz etkileri konusundaki kaygılarını dile getirdi ve çözüm için hızlı adım atılması gerektiğini söyledi.

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        Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, Aile Yılı çerçevesinde yürütülen çalışmalara değinerek ailelere, gençlere, yaşlılara ve özel bireylere yönelik destek hizmetleri hakkında bilgi verdi.

        Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, aile huzurunun toplumsal huzur ve güçlü bir devlet için taşıdığı öneme dikkat çekti. MHP’li Fevzi Zırhlıoğlu, yoğun kentleşme ve tarımdan uzaklaşmanın aile yapısı üzerindeki etkilerine değinerek toplumun tüm kesimlerinin çözüm sürecine katılması gerektiğini söyledi. AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise millî ve manevi değerlerin kuşaklar arasında aktarılmasında ailenin rolünü vurguladı ve Aile ve Nüfus On Yılı çalışmalarına değindi.

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        Akademik oturumda ailelere yönelik çözüm önerileri konuşuldu

        Açılış konuşmalarının ardından BURADDER Yönetim Kurulu Başkanı Nükhet Bozkurt’un moderatörlüğünde akademik oturum düzenlendi. Oturuma İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Veysel Bozkurt, Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Emine Rüyam Küçüksüleymanoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Levent Ersin Orallı ve Mudanya Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Mahsa Vaheddoost konuşmacı olarak katıldı.

        Panelistler, ailelerin ve bireylerin karşılaştığı sorunların nasıl tespit edilebileceğini ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini değerlendirdi. Bu değerlendirmeler, programın açılışında dile getirilen aile içi güven, gençlerle iletişim ve ailelere yönelik destek ihtiyacını akademik oturumun sorun tespiti ve çözüm arayışıyla buluşturdu.

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        ‘Aileye Sözümüz Var’ paneli, plaket takdiminin ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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