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        Lodos işyerini savaş alanına çevirdi

        Orhangazi'de etkili olan lodos gece saatlerinde bir tekel bayinde büyük hasara sebep oldu. Lodosta sundurma ve tabela içecek dolaplarının, dolaplar da yere devrildi. Olayda işyerinde büyük hasar meydana geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:12 Güncelleme:
        Lodos işyerini savaş alanına çevirdi

        Orhangazi’de etkili olan lodos gece saatlerinde bir tekel bayinde büyük hasara sebep oldu. Lodosta sundurma ve tabela içecek dolaplarının, dolaplar da yere devrildi. Olayda işyerinde büyük hasar meydana geldi.

        Bursa bölgesinde 2 gün boyunca etkili olan şiddetli lodos ve fırtına bir işyerinde büyük hasara neden oldu. Orhangazi’de Hürriyet Mahallesinde bulunan bir tekel bayinde gece yarısı meydana gelen olayda şiddetli lodostan dolayı işyerinin girişindeki sundurma üzerindeki tabela koparak içecek dolaplarının üzerine devrildi. Bu esnada içecek dolapları da devrildi. İçecekler ve bir çok malzeme etrafa saçıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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