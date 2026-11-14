Lodos kırdı Osmangazi Belediyesi anında müdahale etti Osmangazi'de kırılan ve devrilen ağaçlara anında müdahale

Bursa’da etkisini sürdüren şiddetli lodos nedeniyle Osmangazi ilçesinin birçok mahallesinde ağaçlar devrildi, dallar kırıldı. Olabilecek olumsuzlukların önüne geçmek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla harekete geçen Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 7/24 teyakkuzda kalarak çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Vatandaşların güvenliğini ön planda tutan Osmangazi Belediyesi, şiddetli lodosun etkili olduğu süre boyunca gelen ihbarları anında değerlendirdi. Gece gündüz sahada görev yapan ekipler, devrilen ağaç gövdelerini ve kırılan dalları hızlı bir şekilde bulundukları yerden kaldırarak yolların ve ortak kullanım alanlarının güvenliğini sağladı.

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Osmangazi’nin birçok mahallesinde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde lodosun neden olabileceği olumsuzlukların önüne geçilirken, yapılan çalışmalar vatandaşların takdirini topladı.

Osmangazi ilçesinin mahalle, sokak ve parklarında bulunan onlarca ağaç devrilirken devrilen ağaçlar ve kırılan dallar alınan her türlü güvenlik önemiyle bulundukları yerden kaldırılarak oluşabilecek zararların önüne geçilmiş oldu. Osmangazi Belediyesi Ekipleri çalışmalarını lodosun etkili olduğu süre boyunca gece gündüz demeden hızlı bir şekilde sürdürmeye devam edecek.

Osmangazi Belediyesi’nden her türlü hizmeti alıyoruz

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Çalışmaları yerinde takip eden İvazpaşa Mahallesi Muhtarı Mustafa Bayrık, Osmangazi Belediyesi ekiplerinin hızlı müdahalesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şiddetli lodos nedeniyle mahallemizde bulunan asırlık çınar ağacımızın gövdesi kırıldı. Durumu Osmangazi Belediyesi ekiplerine bildirdik. Ekipler kısa sürede müdahale ederek kırılan ağacın parçalarını kaldırdı. Hızlı ve özverili çalışmalarından dolayı tüm belediye ekiplerine teşekkür ediyorum. Osmangazi Belediyesi’nden talep ettiğimiz her türlü hizmeti alıyoruz." diye konuştu.