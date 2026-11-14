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        Anadolu'nun geleneksel gelin başlıkları Bursa'da sergilenecek

        BURCU İNANIR KARAGÖZ - Anadolu'nun farklı yörelerinde kadınların yaşamlarına ilişkin mesajlar taşıyan geleneksel gelin başlıkları, Bursa'da yaşayan tasarımcı Hatice Hanedar Yüksel'in çalışmalarıyla gelecek kuşaklara aktarılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Anadolu'nun geleneksel gelin başlıkları Bursa'da sergilenecek

        BURCU İNANIR KARAGÖZ - Anadolu'nun farklı yörelerinde kadınların yaşamlarına ilişkin mesajlar taşıyan geleneksel gelin başlıkları, Bursa'da yaşayan tasarımcı Hatice Hanedar Yüksel'in çalışmalarıyla gelecek kuşaklara aktarılıyor.

        Yaklaşık 27 yıldır gelin başlıkları üzerine araştırma yapan, son 17 yıldır çalışmalarını bu alanda yoğunlaştıran Yüksel, Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerini yaşatmak amacıyla il, ilçe ve köyleri gezerek geleneksel başlıkların hikayelerini araştırıyor.

        Farklı yörelerde kullanılan başlıkların özelliklerini ve taşıdıkları anlamları inceleyen Yüksel, elde ettiği bilgileri el emeği tasarımlara dönüştürüyor. Geleneksel örnekleri özgün biçimlerine uygun hazırlamaya çalışan Yüksel, çalışmalarını sergi ve defilelerle tanıtıyor.

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        Yüksel'in hazırladığı Anadolu'nun farklı yörelerine ait 30 gelin başlığı, 16 Kasım'da Bursa'daki Tayare Kültür Merkezi'nde açılacak sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Bir hafta açık kalacak sergide, gelin başlıklarının kültürel ve toplumsal anlamları da ziyaretçilere aktarılacak.

        - "Her birinin hikayesi farklı"

        Hatice Hanedar Yüksel, AA muhabirine, beyaz gelinliklerin yaygınlaşmasından önce Anadolu'da renkli gelinliklerin ve farklı özelliklere sahip başlıkların kullanıldığını söyledi.

        Her başlığın kendine özgü bir hikayesi bulunduğunu belirten Yüksel, bunların kadınların yaşadıkları olayları ve duygularını yansıttığını ifade etti.

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        Yüksel, başlıkların hikayelerinin kendisini etkilediğini anlatarak, "Her birinin hikayesi çok farklı. Bazı kadınlar sevdiğine kavuşamamış, bazıları eşlerini düğünlerinin ardından askere uğurlamış ama onlar geri dönmemiş. Her başlık, farklı bir yaşam öyküsü barındırıyor." diye konuştu.

        - Renkler ve motifler mesaj taşıyor

        Geleneksel gelin başlıklarında kullanılan renklerin, süslemelerin ve aksesuarların farklı anlamlar taşıdığını belirten Yüksel, bazı yörelerde kadınların ekonomik güvencesini de başlıklarıyla yanlarında götürdüğünü​​​​​​​ söyledi.

        "Penezli başlık" örneğini anlatan Yüksel, "penez" adı verilen paraların kadınların zor zamanlarında kullanmaları için aileleri tarafından başlıklarına dikildiğini belirtti.

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        Yüksel, bazı yörelerde başlıklardaki renklerin de kadınların aile yaşamına ilişkin mesajlar taşıdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Kadın başına kırmızı takmışsa ilk çocuğunun kız olduğunu, ikinci sıraya mavi bağlamışsa erkek çocuğu olduğunu ifade eder. Üçüncü sırada mor varsa 'Ben mutluyum' anlamına gelir. Başlıklar, kadının konuşmadan giydiği kıyafet ve taktığı aksesuarlarla kendini ifade etme biçimidir."

        Başlıklarda gelin teli ve aynanın da önemli bir yeri olduğunu anlatan Yüksel, gelin telinin bereket, şans ve mutluluğu simgelediğine inanıldığını, gelinlerin telden kopardıkları parçaları arkadaşlarına verdiğini söyledi.

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        Yüksel, başlıklarda kullanılan aynaların ise nazardan korunma amacı taşıdığına inanıldığını, iki ayna bulunması durumunda bunların kadın ve erkeği temsil ederek birbirlerine ayna olmalarını simgelediğini belirtti.

        - Yurt dışından da talep görüyor

        Her yöre, ilçe ve köyün kendine özgü başlıkları bulunduğuna dikkati çeken Yüksel, çalışmalarında özgün örnekleri korumaya ve kendi yorumunu katmamaya özen gösterdiğini ifade etti.

        Yüksel, hazırladığı başlıklara yurt içinden ve yurt dışından ilgi olduğunu belirterek, Japonya ve Almanya'ya da çalışmalarını gönderdiğini anlattı.

        Kültürel değerlerin doğru tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurgulayan Yüksel, gençlerin geleneksel kültüre sahip çıkmasını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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