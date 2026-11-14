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        Bursa'da lodos hayatı olumsuz etkiledi

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan lodos, farklı noktalarda hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 09:42 Güncelleme:
        Bursa'da lodos hayatı olumsuz etkiledi

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan lodos, farklı noktalarda hasara neden oldu.

        Halitpaşa Mahallesi Yumurtatepe Caddesi'nde etkisini artıran lodos nedeniyle güvenlik panelleri devrildi. Aynı mahallede 103. Sokak'ta bulunan kayalıktan kopan kaya parçaları yola savruldu.

        Şükrüçavuş Mahallesi'nde çınar ağacının kurumuş dalları Şükrüçavuş İlkokulunun bahçe duvarı kenarına park edilen otomobilin üzerine düştü Araçta hasar oluştu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin üzerine düşen dalları kaldırdı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından araç bulunduğu yerden uzaklaştırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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